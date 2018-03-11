Последние европейские мамонты могли жить на территории Эстонии

Например, семья мамонтов, бивни которых были обнаружены на территории мызы Пуурмани еще в 19 веке, жила там 11 600 лет назад. В 1895 году у дороги между Пуурмани и Лаэва рыли канаву и внезапно наткнулись на гигантские кости и бивни.

По данным находящегося в Тартумаа Центра ледникового периода, многие найденные в тот раз кости мамонтов впоследствии исчезли, но два коренных зуба попали в хранилище Эстонского музея природы. Это верхние коренные зубы мамонта: левый и правый.

Фрагмент лопатки мамонта, которой тоже примерно 11 600 лет, был найден и в Латвии у реки Оса. Скелет мамонта, жившего 10 000 лет назад, нашли в России в Череповце. Найденные на территории Эстонии, Латвии и России останки принадлежали одним из последних мамонтов, вымерших около 10 000 лет назад.

Мы привыкли, что останки этих крупных животных обычно находят где-то далеко в Сибири или в Америке. Однако зоолог Лемби Лыугас пишет в журнале Eesti Loodus, что и на территории Эстонии можно найти кости и зубы мамонтов, хотя такие находки все же встречаются очень редко.

Всего в Эстонии найдено около тридцати фрагментов останков мамонтов: в основном, это зубы, фрагменты бивней, других частей скелета мало. К сожалению, от некоторых находок остались лишь обозначения, а сами они бесследно исчезли. Возможно, фрагменты костей затерялись где-то в музейных ящиках или на полках, но точные данные отсутствуют.

Главные места обнаружения останков - гравийные и песчаные карьеры. Именно там при добыче строительных материалов и вытащили на свет большую часть костей мамонтов.

На севере Эстонии их находили и на берегах водоемов. При этом большая часть сделанных в Эстонии находок все же более древние - возраст многих останков превышает 40 000 - 50 000 лет.

Одна из редких находок была сделана археологами в Ляэне-Вирумаа. Фрагмент бивня был обнаружен на раскопках в Кунда в Ламмасмяэ, где люди начали селиться более 10 000 лет назад. Бивень, однако, оказался значительно старше самого поселения: очевидно, он не был добычей охотников - его принесли для изготовления инструментов.