NASA нужна атомная бомба, чтобы остановить астероид-убийцу

С этой целью американское космическое агентство NASA, государственное управление по ядерной безопасности и Департамент энергетики объединили свои усилия, чтобы спасти планету с помощью специального космического аппарата, пишет портал BuzzFeed.

Устройство носит рабочее название HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), оно может весить 8,8 тонн и способно своевременно уничтожить небольшие астероиды или же доставить ядерный заряд на крупные астероиды, чтобы изменить их траекторию.