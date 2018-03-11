воскресенье, 11 марта 2018 г.
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NASA нужна атомная бомба, чтобы остановить астероид-убийцу

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ФОТО: NASA/Buzzfeed

Власти США разработали программу, которая предусматривает использование ядерного оружия для уничтожения приближающихся к Земле астероидов или изменения их траектории.

С этой целью американское космическое агентство NASA, государственное управление по ядерной безопасности и Департамент энергетики объединили свои усилия, чтобы спасти планету с помощью специального космического аппарата, пишет портал BuzzFeed.

Устройство носит рабочее название HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response), оно может весить 8,8 тонн и способно своевременно уничтожить небольшие астероиды или же доставить ядерный заряд на крупные астероиды, чтобы изменить их траекторию.

Подробности будут раскрыты в мае на проходящей в Японии конференции по проблемам защиты Земли от столкновения с астероидами.

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