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Неизвестные подожгли мечеть в Берлине

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ФОТО: Deutsche Welle

В ночь на воскресенье, 11 марта, трое неизвестных молодых людей разбили окно в турецкой мечети и устроили там пожар. Видевшие это прохожие вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников, сообщает dw.com.

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но одно из помещений мечети полностью выгорело. Полиция исходит из того, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

За день до этого в городе Лауффен-на-Неккаре в земле Баден-Вюртемберг также турецкую мечеть забросали "коктейлями Молотова". По данным полиции, пока неясно, носит ли это нападение исламофобский характер.

В последние месяцы в Германии зафиксировано уже несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.

В связи с тем, что подвергшиеся нападению мечети кроме прочего были расписаны антитурецкими лозунгами с изображением перечеркнутого флага Турции, полиция не исключает, что за преступлениями могут стоять курдские радикалы. Эти нападения могут быть связаны с ведущейся Турцией военной операцией против курдов в Северной Сирии "Оливковая ветвь" .

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