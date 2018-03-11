Неизвестные подожгли мечеть в Берлине

Прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь, но одно из помещений мечети полностью выгорело. Полиция исходит из того, что речь идет о политически мотивированном преступлении.

За день до этого в городе Лауффен-на-Неккаре в земле Баден-Вюртемберг также турецкую мечеть забросали "коктейлями Молотова". По данным полиции, пока неясно, носит ли это нападение исламофобский характер.

В последние месяцы в Германии зафиксировано уже несколько нападений на религиозные общины, входящие в Турецко-исламский союз религиозных учреждений в Германии.