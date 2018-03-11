воскресенье, 11 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Галерея: спасатели и полицейские рванули в пустой дом и вот почему

Галерея: спасатели и полицейские рванули в пустой дом и вот почему

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня около 12.30 в Вильянди на улице Пыллу стояли со включенными мигалками полицейские машины и автомобили Спасательного департамента. К счастью, ничего ужасного все-таки не случилось, передает Sakala.

Один из местных слышал, как в жилом доме заработали датчик дыма и датчик угарного газа, и сообщил об этом в Спасательный центр. Дверь спасателям никто не открыл, поэтому они решили ее взломать.

Как прибывшие на место полицейские объяснили Sakala, это было сделано, чтобы убедиться, что никто в доме не потерял сознание из-за отравления угарным газом и не подвергся никакой другой опасности. Это обычная практика после случая с угарным газом в Ида-Вирумаа.

В этот раз спасатели и полицейские обнаружили дом пустым, ничего плохо не случилось. С владельцем дома удалось выйти на связь.

Убедившись, что все в порядке, спасатели закрыли входную дверь.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ