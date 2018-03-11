Галерея: спасатели и полицейские рванули в пустой дом и вот почему

Один из местных слышал, как в жилом доме заработали датчик дыма и датчик угарного газа, и сообщил об этом в Спасательный центр. Дверь спасателям никто не открыл, поэтому они решили ее взломать.

Как прибывшие на место полицейские объяснили Sakala, это было сделано, чтобы убедиться, что никто в доме не потерял сознание из-за отравления угарным газом и не подвергся никакой другой опасности. Это обычная практика после случая с угарным газом в Ида-Вирумаа.

В этот раз спасатели и полицейские обнаружили дом пустым, ничего плохо не случилось. С владельцем дома удалось выйти на связь.