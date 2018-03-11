Логистики Сил обороны научились оказывать первую помощь
11 марта 2018 г., 14:50
На этой неделе готовящиеся к участию в зарубежных операциях логистики Сил обороны наряду с прочими навыками также научились оказывать первую помощь товарищам.
Наряду с логистиками медицинские курсы проходят и другие военнослужащие, которых планируется отправить в Мали и Афганистан для участия в операциях, сообщил главный штаб Сил обороны.
Центр медицинской подготовки — это расположенное в Эмари подразделение центра здоровья командования поддержки, где проводится медицинская выучка, а также медицинские курсы для участвующих в миссиях подразделений.