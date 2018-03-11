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Логистики Сил обороны научились оказывать первую помощь

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Курс по оказанию первой медицинской помощи. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

На этой неделе готовящиеся к участию в зарубежных операциях логистики Сил обороны наряду с прочими навыками также научились оказывать первую помощь товарищам.

Наряду с логистиками медицинские курсы проходят и другие военнослужащие, которых планируется отправить в Мали и Афганистан для участия в операциях, сообщил главный штаб Сил обороны.

Центр медицинской подготовки — это расположенное в Эмари подразделение центра здоровья командования поддержки, где проводится медицинская выучка, а также медицинские курсы для участвующих в миссиях подразделений.

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