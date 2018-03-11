Опубликовано видео перехвата НЛО американским истребителем

В официальном релизе сообщается, что запись сделана еще в 2015 году истребителем F/A-18 Super Hornet при помощи системы слежения ATFLIR Pod, которая способна захватывать цели на расстоянии более 40 морских миль. Точное место и дата происходящего были засекречены.

Согласно данным на видеозаписи, снятой в инфракрасном режиме, истребитель в момент съемки летел на высоте примерно 7,6 километра со скоростью более 480 километров в час. НЛО появляется на расстоянии в 8,1 километра, оно имеет овальную форму без видимых очертаний крыльев или хвоста. Также на видео не заметен выхлопной шлейф. При этом захватить объект в прицел удается только с третьей попытки.