В воскресенье все ледовые трассы Эстонии закрыты

Если в субботу из-за трещин закрыли ледовую трассу Хийумаа-Сааремаа, а из-за повысившегося уровня воды – трассу Хаапсалу-Ноароотси, то в воскресенье закрыли также трассы Лааксааре-Пийрисааре и Вормси-Рохукюла.

Главный специалист отдела технического обслуживания ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Руут сказал, что на трассе в Ноароотси и Вормси слишком много воды.