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В воскресенье все ледовые трассы Эстонии закрыты

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Лед.

ФОТО: Eduard Laur

В воскресенье все ледовые трассы Эстонии били закрыты из-за того, что на них много воды, передает Rus.err.

Если в субботу из-за трещин закрыли ледовую трассу Хийумаа-Сааремаа, а из-за повысившегося уровня воды – трассу Хаапсалу-Ноароотси, то в воскресенье закрыли также трассы Лааксааре-Пийрисааре и Вормси-Рохукюла.

Главный специалист отдела технического обслуживания ляэнеского региона Департамента шоссейных дорог Тийт Руут сказал, что на трассе в Ноароотси и Вормси слишком много воды.

"Из-за оттепели ледовая трасса покрыта слоем воды, который местами достигает 10 см. В такой ситуации мы не можем держать трассы открытыми", – сказал Руут, добавив, что на данный момент сложно сказать, откроют ли трассы еще.

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