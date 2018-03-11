Путин рассказал о покушении в Чечне и объяснил катастрофу "Курска" словами "ничего удивительного"

Субмарина потерпела крушение в Баренцевом море 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. Путин в интервью Андрею Кондрашеву говорит: "Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло… Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть".

Глава государства отметил, что в те годы ситуация в Военно-Морском флоте была трудная, "денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось". Путин выразил мнение, что "трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил".

Он рассказал, что в дни, когда произошла трагедия, он "только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли". "Я даже не знал, что там проводятся серьезные учения. Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", - поделился воспоминаниями глава государства..

В 2000 году в интервью с американским телеведущим Ларри Кингом на вопрос о том, что случилось с подводной лодкой "Курск", российский лидер ответил с поразившей многих ухмылкой: "Она утонула".

Вертолет президента РФ Владимира Путина во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года - 1 января 2000 года, когда он только стал и.о. главы государства, подвергся обстрелу. Об этом также говорится в телефильме Андрея Кондрашова.

"Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Летчики сказали: "Какой салют? Мы под обстрелом", - рассказал Путин о поездке в Гудермес. Как уточнил автор телефильма, в тот момент было официально объявлено о сложностях с погодными условиями для посадки вертолета, однако "мало кто знает, что президентский борт был тогда атакован".

Еще об одном покушении рассказал глава "Роснефти" Игорь Сечин, который в 1999-2008 годах занимал пост замруководителя администрации президента РФ. Он заявил, что Путин тогда "приказал подготовить резервный вариант" проезда на машинах. По словам Сечина, дороги были заминированы, и "на обратном пути сработал фугас". "По счастливой случайности никто не пострадал и даже не стали об этом рассказывать", - уточнил, в свою очередь, автор телефильма.