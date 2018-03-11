Картина дня: тяжелая авария на Петербургском шоссе, ЧП в Пыхья-Таллинне и рейд "Дуют все"

Тяжелая авария на Петербургском шоссе

В Таллинне в результате аварии на Петербургском шоссе пострадали по меньшей мере пять человек. Читать далее...

Пожар в Пыхья-Таллинне

В воскресенье после полудня спасатели вынесли из квартиры загоревшегося в Пыхья-Таллинне двухэтажного дома взрослого и грудного ребенка. Читать далее...

Пьяный мужчина ходил с пистолетом-пулеметом по городу

5 марта Пярнуский уездный суд закрыл уголовное производство в отношении мужчины, который держал дома различное оружие, не имея на это разрешения. Читать далее...

Холода нипочем! Смотрите, как жители Таллинна радуются весне

Несмотря на то, что сегодня в полдень в Таллинне было всего два градуса тепла, нашлись смельчаки, которые сбросили с себя одежду и решили искупаться в ледяной воде. Смотрите галерею!

В Таллинне прошел масштабный рейд "Дуют все"

Сегодня около трех часов дня в Таллинне на улице Раху прошел масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей. Читать далее...

В Латвии задержали российского шпиона

Прокуратура Видземского судебного округа предъявила гражданину Латвии обвинение в шпионаже в пользу России, который происходил в Алуксненском крае. Читать далее...

В деле об отравлении Скрипаля появились важные улики

Как стало известно Би-би-си, в деле об отравлении в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились важные улики. Сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где Сергей и Юлия обедали в воскресенье, 4 марта. Читать далее...

В России показали запуск рассекреченной Путиным гиперзвуковой ракеты "Кинжал"

Военные провели учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - нового российского высокоточного оружия, которое было рассекречено президентом Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Согласно заявлению Минобороны, которое приводит "Интерфакс", ракета успешно поразила заданную цель на полигоне на юге страны. Смотрите видео!

Видео: жестокая разборка между эстонскими и латышскими рыбаками попала на камеру

В соцсетях появилось видео драки рыбаков, снятое недалеко от Пярну. На записи видно, как человек бьет лежащего ногой в голову. Читайте далее...

В Иране разбился турецкий частный самолет

Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, в воскресенье упал в горной местности на западе Ирана, сообщает иранское агентство "Мехр". Читайте далее...

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение против «Северного потока-2»