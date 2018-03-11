Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл бронзу Кубка мира

Шипулин, допустивший один промах и шедший вторым после четвертой стрельбы, незадолго до финишной черты упал и не смог побороться за победу.

Первое место занял австриец Юлиан Эберхард, дважды отправивший пули в "молоко", с результатом 38 минут 4,8 секунды. Ему Шипулин уступил почти 20 секунд, второе время показал француз Мартен Фуркад, не закрывший две мишени.

"Конечно, для меня сегодня обидная ситуация сложилась, - приводит слова Шипулина официальный сайт Союза биатлонистов России. - Она вполне спортивная. Я не обижаюсь на Юлиана. Он не наступил мне на лыжу умышленно, я понимаю его. Поэтому обид никаких не может быть, только разочарование от этой ситуации.

Физически сегодня было тяжелее, чем на спринте, на самом деле. Чувствовал тяжесть в ногах. Скорее всего, это небольшое недовосстановление после вчерашнего дня. Надеюсь, что до Осло я успею восстановиться и быть в неплохой кондиции".