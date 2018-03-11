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Восточную Гуту покинула первая организованная группа мирных жителей

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Восточная Гута. Иллюстративное фото.

ФОТО: BASSAM KHABIEH/REUTERS

Первый большой организованный выход мирных жителей из Восточной Гуты состоялся в ночь на воскресенье, когда через гуманитарный коридор при содействии Центра по примирению враждующих сторон и сирийской армии населенный пункт Мисраба покинули 52 человека, сообщил "Интерфаксу" представитель центра генерал-майор Владимир Золотухин.

"Сегодня из Восточной Гуты были выведены 52 мирных жителя, из них 26 - дети. Сейчас они находятся в населенном пункте Адра на территории бывшей автошколы. Гуманитарная ситуация уточняется. В течение двух суток им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе медицинская", - сказал генерал.

Один из вышедших мирных жителей рассказал журналистами, что при боевиках население жило в страхе. "Они (боевики) взвинтили цены на продовольствие, ввели жесткий режим существования - за малейшую провинность можно было лишиться головы. Сейчас Мисрабу заняла сирийская армия. Теперь там все стабильно", - сказал сириец.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.

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