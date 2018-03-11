В Иране разбился турецкий частный самолет
11 марта 2018 г., 18:30
Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, в воскресенье упал в горной местности на западе Ирана, сообщает иранское агентство "Мехр".
Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.
По неподтвержденным данным, на борту самолета находились от 10 до 20 человек, отмечает "Мехр".
Associated Press сообщает со ссылкой на иранское телевидение, что самолет задел гору и загорелся. По предварительной информации, самолет следовал из ОАЭ.