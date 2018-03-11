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В Иране разбился турецкий частный самолет

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Самолет. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

Турецкий частный самолет, летевший из города Шарджа (ОАЭ) в Стамбул через иранское воздушное пространство, в воскресенье упал в горной местности на западе Ирана, сообщает иранское агентство "Мехр".

Самолет потерпел крушение в иранской провинции Чехармехаль и Бахтиария.

По неподтвержденным данным, на борту самолета находились от 10 до 20 человек, отмечает "Мехр".

Associated Press сообщает со ссылкой на иранское телевидение, что самолет задел гору и загорелся. По предварительной информации, самолет следовал из ОАЭ.

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