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В Швеции поймали финских лжеполицейских

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Флаг Швеции. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полиция Финляндии сообщила о том, что в соседней Швеции были задержаны два подозреваемых в деле о мошенничестве. Злоумышленники под видом полицейских выманили у финских пенсионеров от 250 до 400 тысяч евро, передает fontkanka.ru.

Осенью они уже были задержаны в Хельсинки, однако их выпустили под подписку о невыезде. Подозреваемые отправились в Швецию, чтобы продолжить свою криминальную детельность. Стражи правопорядка считают, что у лжеполицейских могли быть сообщники. 

Задержанные подозреваются в мошенничестве в особо крупных размерах.

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