Дональд Трамп. ФОТО: Pablo Martinez Monsivais/AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что его запланированные переговоры с Северной Кореей могут закончиться провалом или привести к "величайшей сделке", которая позволит снизить напряженность из-за ядерной программы Пхеньяна.

"Я могу быстро уйти или мы можем сесть и заключить величайшую сделку для мира", - сказал Трамп, выступая на митинге в субботу.

По словам Трампа, он верит в то, что Северная Корея хочет мира и не будет запускать баллистические ракеты, пока идут переговоры.

"Я думаю, мы показали огромную силу. Я думаю, это тоже важно", - добавил он.

На этой неделе северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

Встретиться Трамп и Ким могут до конца мая, хотя госсекретарь США Рекс Тиллерсон уже предупредил, что подготовка переговоров может занять неопределенное время. В Белом доме также заявили, что встреча не состоится, если Пхеньян не предпримет "конкретных действий".

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

До сих пор ни один из действующих президентов США ни разу не принимал участия в переговорах ни с кем из лидеров Северной Кореи, так что предстоящая встреча будет означать колоссальный тектонический сдвиг в мире дипломатии.

Новый слоган

Митинг в Пенсильвании был запланирован в поддержку республиканца Рика Сакконе, баллотирующегося в конгресс на внеочередных выборах во вторник, однако в итоге Трамп уделил кандидату лишь несколько минут своего длинного выступления.

Большую часть речи он посвятил своим собственным успехам, в частности еще раз подчеркнул необходимость введения новых тарифов на импорт стали и алюминия и предложил обсудить введение смертной казни для наркоторговцев.

Он также рассказал о новом слогане для предвыборной кампании 2020 года: "Сохраним Америку великой". Использовать старый слоган "Сделаем Америку снова великой", по его мнению, нельзя, так как этого он уже достиг. Трамп также добавил, что будет рад опередить на выборах телеведущую Опру Уинфри. Она, впрочем, пока не изъявляла желания баллотироваться.