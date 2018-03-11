воскресенье, 11 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение против «Северного потока-2»

Спикеры парламентов Литвы, Латвии и Польши подписали обращение против «Северного потока-2»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Логотип фото.

ФОТО: Scanpix

Планирующаяся вторая ветка газопровода «Северный поток» является инструментом российской политики, который усилит зависимость Европы от России, утверждают главы парламентов Литвы, Латвии и Польши.

«Хотя формально "Северный поток-2" представляют как коммерческий проект, на самом деле он является инструментом государственной политики России. Целью проекта "Северный поток-2" не является диверсификация источников поставок газа. Цель проекта — усилить энергетическую зависимость ЕС, в особенности стран Центральной и Восточной Европы от России, а также сохранить их уязвимость», — говорится в письме, подписанном в воскресенье в Вильнюсе председателями парламентов Литвы, Польши и Латвии Виктором Пранцкетисом, Мареком Кухцинским и Инарой Мурниеце, адресованном главам европейских парламентов.

Председатель эстонского парламента Эйки Нестор решил пока не подписывать письмо, утверждая, что следует углубиться в его содержание.

Между тем, это обращение поддерживает и свою подпись под ним намерен поставить председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

В письме также говорится, что энергетическая безопасность является основным факторов в достижении единой и процветающей Европы, поэтому необходимо инвестировать в ее инфраструктуру, особенно в газовые смычки и дополнительные газопроводы, которые позволят поощрить разнообразие поставок природного газа.

«На проект «Северный поток-2» следует смотреть с более широкой, современной перспективы, с учетом информационной и кибернетической враждебности России, а также военной агрессии», — говорится в документе.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ