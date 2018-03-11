Популярная в Эстонии услуга не регулируется законодательством
11 марта 2018 г., 20:34
Все чаще люди прибегают к канистерапии – это метод реабилитации, где в роли лекаря выступает собака. К сожалению, сейчас оказание услуг канистерапии никак не регулируется на законодательном уровне, передает Rus.Err.
"Именно предлагающий эти услуги, то есть владелец собаки, отвечает за то, что процедура безопасна для жизни и здоровья "пациента". Но и потребитель должен быть уверен в своем выборе", – сказал советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади.
"Клиенты канистерапии – это в основном дети, пожилые и люди с особыми потребностями", – отметила социальный педагог, специалист по защите детей Ли Рюйс.