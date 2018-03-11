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Популярная в Эстонии услуга не регулируется законодательством

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Собака. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Все чаще люди прибегают к канистерапии – это метод реабилитации, где в роли лекаря выступает собака. К сожалению, сейчас оказание услуг канистерапии никак не регулируется на законодательном уровне, передает Rus.Err.

"Именно предлагающий эти услуги, то есть владелец собаки, отвечает за то, что процедура безопасна для жизни и здоровья "пациента". Но и потребитель должен быть уверен в своем выборе", – сказал советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади.

"Клиенты канистерапии – это в основном дети, пожилые и люди с особыми потребностями", – отметила социальный педагог, специалист по защите детей Ли Рюйс.

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