Популярная в Эстонии услуга не регулируется законодательством

"Именно предлагающий эти услуги, то есть владелец собаки, отвечает за то, что процедура безопасна для жизни и здоровья "пациента". Но и потребитель должен быть уверен в своем выборе", – сказал советник отдела попечительства Министерства социальных дел Раймо Саади.