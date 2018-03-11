Глава Пентагона предостерег Дамаск от использования химоружия

Накануне в Дамаске заявляли, что провокации с использованием отравляющих веществ готовят боевики, контролирующие Восточную Гуту. В США, однако, посчитали нужным предупредить другую сторону вооруженного конфликта. Находящийся с визитом в Омане глава Пентагона заявил: "Мы дали очень ясно понять, что (для сирийских властей) было бы неразумно применять химоружие против населения, гражданских лиц на каком-либо из театров военных действий" (цитата по "Интерфаксу").

По словам Мэттиса, ему известно о большом количестве сообщений о применении хлора в Сирии или о возможных последствиях использования хлора, однако в Пентагоне пока не могут подтвердить эту информацию.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, повлечет ли использование химоружия в Сирии военную акцию США. Мэттис лишь указал, что у администрации США есть широкий спектр возможностей.

Он также указал на роль России в том, что атаки с использованием химических агентов продолжаются. По его мнению, возможность того, что сирийские власти до сих пор обладают химическим оружием, свидетельствует "либо о некомпетентности России, либо о ее сговоре с (президентом Сирии Башаром) Асадом".