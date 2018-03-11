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Глава Пентагона предостерег Дамаск от использования химоружия

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ФОТО: Kalle Parkkinen/SIPA/Kalle Parkkinen/SIPA/Scanpix

Глава Пентагона Джеймс Мэттис предостерег власти в Дамаске от использования химоружия. Он также раскритиковал Россию за поддержку режима Башара Асада, передает Newsru.com со ссылкой на "Радио Свобода".

Накануне в Дамаске заявляли, что провокации с использованием отравляющих веществ готовят боевики, контролирующие Восточную Гуту. В США, однако, посчитали нужным предупредить другую сторону вооруженного конфликта. Находящийся с визитом в Омане глава Пентагона заявил: "Мы дали очень ясно понять, что (для сирийских властей) было бы неразумно применять химоружие против населения, гражданских лиц на каком-либо из театров военных действий" (цитата по "Интерфаксу").

По словам Мэттиса, ему известно о большом количестве сообщений о применении хлора в Сирии или о возможных последствиях использования хлора, однако в Пентагоне пока не могут подтвердить эту информацию.

В то же время он отказался отвечать на вопрос, повлечет ли использование химоружия в Сирии военную акцию США. Мэттис лишь указал, что у администрации США есть широкий спектр возможностей.

Он также указал на роль России в том, что атаки с использованием химических агентов продолжаются. По его мнению, возможность того, что сирийские власти до сих пор обладают химическим оружием, свидетельствует "либо о некомпетентности России, либо о ее сговоре с (президентом Сирии Башаром) Асадом".

Мэттис также высказал мнение, что если бы не военная поддержка Сирии со стороны Москвы и использование Россией права вето в ООН, Асад уже мог бы быть не у власти.

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