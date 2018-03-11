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  • Муж Илзе Цируле, главы Службы государственных доходов Латвии, рассказал о ее смерти

Муж Илзе Цируле, главы Службы государственных доходов Латвии, рассказал о ее смерти

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Ilze Cīrule.

ФОТО: LETA/Scanix

Дзинтарс, муж внезапно скончавшейся Илзе Цируле рассказал, что жена просто не проснулась утром, сообщила в передаче «Панорама» на LTV консультант по общественным отношениям налоговой службы Алена Зандере, передает Rus.tvnet со ссылкой на KasJauns.

Ранее сообщалось, что тело 53-летней Илзе Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, в ее частном доме в Ценской волости, где она и была задекларирована.

По первоначальным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Цируле руководила СГД с ноября 2016 года.

Глава правительства Марис Кучинскис выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила также консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

Ранее Цируле работала в страховых компаниях «Balta» и «Gjensidige Baltic». Была замужем, у нее остались двое детей.

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