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  • В результате цепной аварии пострадала 20-летняя женщина

В результате цепной аварии пострадала 20-летняя женщина

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

В воскресенье, 11 марта, около 12.21 в Таллинне произошла цепная авария, в результате которой пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место у дома номер 143А по Пярнускому шоссе, где в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль Subaru Forester, которым управлял 44-летний водитель, сзади врезался Renault Espace, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Затем в Renault сзади въехал Saab 9-3, водителем которого был 28-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу 20-летнюю пассажирку Saab.

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