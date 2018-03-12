В результате цепной аварии пострадала 20-летняя женщина
12 марта 2018 г., 7:28
В воскресенье, 11 марта, около 12.21 в Таллинне произошла цепная авария, в результате которой пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место у дома номер 143А по Пярнускому шоссе, где в остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль Subaru Forester, которым управлял 44-летний водитель, сзади врезался Renault Espace, за рулем которого находился 57-летний мужчина. Затем в Renault сзади въехал Saab 9-3, водителем которого был 28-летний мужчина.
Скорая помощь доставила в Северо-Эстонскую региональную больницу 20-летнюю пассажирку Saab.