понедельник, 12 марта 2018 г.
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В Белом доме заявляют, что Трамп не станет встречаться с лидером КНДР, пока не увидит конкретных действий с его стороны

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Лидер КНДР Ким Чен Ын.

ФОТО: KNS/AFP

Президент США Дональд Трамп не намерен делать каких-либо уступок КНДР, а также проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, пока не увидит конкретных действий с его стороны.

"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".

На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "Это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".

"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.

Сандерс также отметила, что США "постоянно общаются с лидерами по всему миру" по данному вопросу. "Вчера вечером и сегодня президент провел беседы с несколькими мировыми лидерами и партнерами. Мы будем продолжать работать с нашими союзниками и партнерами", - сообщила она.

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