В Белом доме заявляют, что Трамп не станет встречаться с лидером КНДР, пока не увидит конкретных действий с его стороны

"США будут продолжать политику максимального давления, мы не будем делать никаких уступок. Мы не будем двигаться дальше, пока не увидим конкретных и подтвержденных действий со стороны Северной Кореи. Мы также действуем с позиции силы", - заявила журналистам официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она также добавила, что США "не собираются проводить эту встречу, пока не увидят конкретных действий со стороны КНДР".

На вопрос журналиста о том, как именно США "увидят конкретные действия", Сандерс ответила: "Это будет определено Советом национальной безопасности и разведсообществом".

По словам пресс-секретаря Белого дома, Трамп "надеется, что США смогут добиться дальнейшего прогресса".

"Мы знаем, что политика максимального давления, безусловно, эффективна. Мы не собираемся отступать, чтобы что-то изменить. Мы собираемся продолжить работу в данном направлении", - заявила она.