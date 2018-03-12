Пять ДТП в день: посторонние занятия за рулем остаются серьезной проблемой

«72 процента водителей признают, что за последние 12 месяцев использовали за рулем мобильный телефон», - сообщила пресс-служба Департамента шоссейных дорог.

В этом году в Эстонии уже произошла одна авария, в которой погиб человек. Одной из причин инцидента стали посторонние дела за рулем, пишет Postimees.

«Посторонние дела за рулем убивают. Они будут уносить жизни, если люди не понимают, насколько это опасно. Очень опасно во время езды, например, чистить стекла, настраивать зеркала, менять музыкальный диск. Если во время вождения водитель занят чем-то иным, кроме управления машиной, он добровольно надевает себе мешок на голову и едет вслепую», - сообщила руководящий чиновник Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

Исследование Департамента шоссейных дорог показало, что большая часть водителей считает, что знает, когда безопасно пользоваться телефоном за рулем.

Необходимо понимать, что посторонние занятия за рулем опасны, потому что научно доказано, что человек не в состоянии одновременно делать два действия, не совершая при этом ошибок.