Руководство IBU против проведения этапа Кубка мира в Тюмени
12 марта 2018 г., 8:45
Хотя президент IBU Андерс Бессеберг и поддерживает проведение этапов Кубка мира по биатлону в России, но пламя пожара бойкота медленно и верно приближается к руководству Союза биатлонистов.
Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) по медицинским вопросам Джим Каррабре выступил против проведения заключительного этапа Кубка мира в России.
«Во-первых, мы должны были послать сигнал, потому что были все эти допинговые случаи в России.
Во-вторых, спортсмены не верят в то, что их допинг-пробы там будут в сохранности. И в-третьих, они опасаются за свою безопасность», – сказал Каррабре в эфире ZDF.