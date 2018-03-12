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Руководство IBU против проведения этапа Кубка мира в Тюмени

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Мельдоний.

ФОТО: Pavel Lisitsyn/Sputnik

Хотя президент IBU Андерс Бессеберг и поддерживает проведение этапов Кубка мира по биатлону в России, но пламя пожара бойкота медленно и верно приближается к руководству Союза биатлонистов.

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) по медицинским вопросам Джим Каррабре выступил против проведения заключительного этапа Кубка мира в России.

«Во-первых, мы должны были послать сигнал, потому что были все эти допинговые случаи в России.

Во-вторых, спортсмены не верят в то, что их допинг-пробы там будут в сохранности. И в-третьих, они опасаются за свою безопасность», – сказал Каррабре в эфире ZDF.

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