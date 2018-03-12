Руководство IBU против проведения этапа Кубка мира в Тюмени

«Во-первых, мы должны были послать сигнал, потому что были все эти допинговые случаи в России.

Во-вторых, спортсмены не верят в то, что их допинг-пробы там будут в сохранности. И в-третьих, они опасаются за свою безопасность», – сказал Каррабре в эфире ZDF.