Авторынок Европы: закат дизелей, экспансия гибридов

Автостроители меняют производственные планы

Таким образом, закат дизельной технологии, наметившийся в 2016-2017 годах под впечатлением скандала вокруг Volkswagen, превращается в очевидный тренд: крупные компании, как видим, уже верстают конкретные производственные планы в Европе (на других континентах спроса на легковые машины с дизельными двигателями и так нет). Одновременно ускоряется переход на выпуск автомобилей с электрическими и особенно гибридными двигателями.

"Мы сконцентрируемся на гибридах", - сообщил в Женеве глава Toyota Motor Europe Йохан ван Зил. Директор по стратегическому развитию немецкого концерна Daimler Вилько Штарк (Wilko Stark) отмечает "резкий рост спроса на плагин-гибриды в Европе". А принадлежащая китайцам шведская компания Volvo Car еще прошлым летом объявила, что с 2019 года будет выпускать только гибриды и электромобили.

Клаус Розенфельд (Klaus Rosenfeld), председатель правления немецкой фирмы Schaeffler, крупного поставщика комплектующих для мирового автопрома, уверен, что "гибридизация", как он выражается, "будет играть в ближайшие годы большую роль". При этом он подчеркивает: "Мы не считаем гибриды всего лишь переходной технологией". Иными словами, он исходит из того, что автомобили, имеющие как бензиновый, так и электрический мотор, будут востребованы и после создания всеобъемлющей сети подзарядки электромобилей и существенного увеличения дальности их пробега. Для поставщиков автостроителей гибриды особенно выгодны, поскольку обеспечивают заказы на узлы и детали не для одного, а сразу для двух моторов.

Дизель сдает позиции в Германии, Великобритании и Франции

О падающем спросе на дизели и растущем интересе к гибридам свидетельствует статистика продаж на европейском автомобильном рынке в 2017 году и в первые два месяца 2018 года. В прошлом году европейцы впервые с 2009 года купили больше новых автомобилей с бензиновыми, чем с дизельными двигателями.

На выросшем примерно на 3% немецком рынке, крупнейшем в ЕС, доля дизелей среди проданных новых легковых машин за год снизилась с 45,9% до 38,8%. На сократившемся более чем на 5% британском рынке спрос на дизели упал на 17%. Снижался он и во Франции. Таким образом, на трех крупнейших автомобильных рынках ЕС дизель в прошлом году весьма быстро сдавал позиции (в то же время в Италии и Испании, к примеру, он их несколько укрепил).

Этот тренд в начале 2018 года еще больше ускорился. На растущем автомобильном рынке Германии продажи дизелей упали в январе по сравнению с январем прошлого года на 17,6%, в феврале их доля опустилась до 32,5%. На продолжающем сокращаться рынке Великобритании спрос на дизели рухнул за январь-февраль на 24,9%. При этом их доля рынка за год снизилась с 45% до 35,6%.