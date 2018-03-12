Футбольный уик-энд в Европе: скандалы в России, "Наполи" и "Ювентус" борются за титул чемпиона Италии

Для начала начудил Алексей Еськов в матче "Амкар" - "Арсенал" (0:2), удалив игроков хозяев и придумав пенальти в их ворота. С решениями главного арбитра не согласился никто, даже его начальство из РФС. Еськов получил "единицу" и отстранен от матчей РФПЛ.

В матче "Ахмат" - ЦСКА (0:3), в первом тайме у ворот гостей произошел спорный эпизод. Игорь Акинфеев выбил мяч из ворот после удара Одисе Роши. Счет тогда был 1:0 в пользу армейцев. Главный арбитр Сергей Иванов не засчитал гол, хотя на повторах показалось, что мяч мог пересечь линию (но это неточно). Футболисты «Ахмата» долго спорили с Ивановым, но так ничего и не добились. После матча произошло странное событие: самолету с игроками ЦСКА не давали разрешение на вылет из аэропорта Грозного, мотивировав это сначала антитеррористическими операциями, а затем учениями. В конце концов, ЦСКА покинул Чечню, а вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев даже почти научился водить автобус.

Всем, кто переживал за нас в связи с задержкой вылета, сообщаем: полчаса назад команда успешно приземлилась в Москве. А время, проведённое у входа в аэропорт в Грозном, мы потратили с пользой! Например, #Акинфеев почти научился водить автобус 😂



Всем доброй ночи 😪#АхматЦСКА pic.twitter.com/noxvIKBWAO — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 11, 2018

Все глубже по таблице проваливается "Зенит". На сей раз клуб из Петербурга не смог одолеть "Ростов". На скверном газоне стадиона "Олимп" петербуржцы не смогли нанести ни одного удара в створ ворот и скатали безголевую ничью (0:0). "Зенит" опустился на пятое место в таблице, но, плотность четырех команд, располагающихся на местах со второго по пятое, такая, что даже одна победа может снова закинуть петербуржцев на подиум. Хотя, игра которую показывает "Зенит" настолько плоха, что победы для питерцев - пока недосягаемая вершина.

Роберто Мачнини, как обычно, объяснил плохие результаты проваленной трансферной кампанией: "Я бы не сказал, что мы находимся в кризисе. Мы столкнулись с проблемой и причем довольно давно: голы у нас забивает только Саша Кокорин. Если не забивает он, то не забивает никто. Зависимость от Кокорина – большая наша проблема. Я просил футболистов, которые могли бы забивать голы – мне их не дали. До сих пор мы находимся в тех же условиях. Проблеме несколько месяцев. Вы спрашиваете – почему играем так, почему проблемы. Я объясняю: голы забивает только Кокорин, у нас нет других игроков. Получается, что жалуетесь только вы, журналисты, на то, что якобы я много жалуюсь." - сказал Манчини на пресс-конференции.

В итальянской Серии А возобновились матчи чемпионата, прерванного из-за смерти капитана "Фиорентины", Давиде Астори. "Фиалки" с трудом победили записного аутсайдера "Бенвенетто", 1:0, а "Ювентус", благодаря дублю Пауло Дибалы, обыграл 2:0 "Удинезе". Ближайший конкурент "Юве", "Наполи" в гостях не смог обыграть "Интер" и по потерянным очкам отстает он "Ювентуса" на четыре балла. "Милан" в последних девяти встречах потерял всего четыре очка. Подопечные Дженнаро Гаттузо одолели на последней минуте матча "Дженоа" 1:0 и закрепились на шестом месте, которое дает право сыграть в Лиге Европы. До четвертого места, где находится "Лацио" шесть очков отставания.

В Испании все лидеры одержали победы: мадридский "Атлетико" обыграл, как и московский "Локомотив" 3:0, "Сельту" из Виго, "Барселона" была сильнее, 2:0, тонущей "Малаги", а "Реал" обыграл 2:1 на выезде "Эйбар".