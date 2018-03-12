США уходят в отрыв от России по мировым продажам оружия

По данным института, США остаются мировым лидером по поставкам такого вида оружия. В 2013-2017 годах на долю этого государства пришлось 34% общего объема экспорта вооружений. За минувшие пять лет США поставили оружие в 98 стран мира. При этом 49% американского экспорта приходилось на страны Ближнего Востока. Абсолютные числа институт не приводит.

Как отмечают в SIPRI, экспорт американского оружия достиг максимума с конца 1990-х за счет сделок, заключенных при администрации Барака Обамы. "Эти сделки, а также дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году (при Дональде Трампе), гарантируют, что США останутся крупнейшим экспортером вооружений в ближайшие годы", - указывают шведские эксперты. Добавим, ранее в этом году сообщалось, что Трамп намерен поддержать национальную оружейную промышленность, обязав дипломатов и атташе более активно продвигать продажи американской военной продукции.

Россия, соответственно, занимает второе место в мире по экспорту оружия. На третьем месте Франция, которая за пять лет на 27% увеличила свой экспорт. Германия - четвертый по величине экспортер. При этом за пять лет ее общие поставки сократилась на 14%, но зато на 109% увеличился экспорт германских вооружений на Ближний Восток.

Китай - пятый по величине мировой экспортер оружия. Его военный экспорт за пять лет увеличился на 38%. Основной получатель китайского оружия - Пакистан. Кроме того, в этот период наблюдался значительный рост экспорта оружия из Китая в Алжир и Бангладеш. Также существенно увеличили свой экспорт Израиль (+55%), Южная Корея (+65%) и Турция (145%).

Ближний Восток является ведущим импортером вооружений: за 10 лет регион, большинство стран которого напрямую участвовали в различных военных конфликтах, увеличил импорт вдвое. При этом США и европейские страны, которые активнее остальных выражают озабоченность ситуацией в регионе и обсуждают ограничение продаж оружия, являются крупнейшими военными экспортерами региона - на него пришлось 32% от общего объема импорта вооружений, указывают в SIPRI. В частности, 98% объема импорта Саудовской Аравии обеспечили США и страны Европы.

Крупнейший в мире импортер основных видов оружия в 2013-2017 годах - Индия, на которую пришлось 12% общемирового объема поставок вооружений (+24% по сравнению с 2008-2012 годами). При этом на долю России пришлось 62% импорта Индии в 2013-2017 годах. Однако импорт вооружений из США вырос на 557%, сделав американцев вторыми по объему поставщиками Индии.

Саудовская Аравия в 2013-2017 годы стала вторым по величине импортером вооружений в мире (+225% по сравнению с 2008-2012 годами). Импорт оружия Египтом - третьим по величине импортером в 2013-2017 годах - вырос на 215%. Объединенные Арабские Эмираты стали четвертыми по величине импорта в указанный период.

В SIPRI также указывают, что в рассматриваемый период сократился на 22% импорт вооружений африканскими государствами. При этом 52% всего африканского импорта в 2013-2017 годах пришлось на Алжир. Импорт оружия Нигерией увеличился на 42%.