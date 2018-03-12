США уходят в отрыв от России по мировым продажам оружия

Объем экспорта вооружения из Соединенных Штатов в 2013-2017 годах на 58% обошел российские поставки. В указанный период экспорт американского оружия увеличился к 2008-2012 годам на 25%, а российский снизился на 7,1%, следует из нового отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), который отслеживает мировые продажи основных видов обычных вооружений, сообщает Newsru.com.
По данным института, США остаются мировым лидером по поставкам такого вида оружия. В 2013-2017 годах на долю этого государства пришлось 34% общего объема экспорта вооружений. За минувшие пять лет США поставили оружие в 98 стран мира. При этом 49% американского экспорта приходилось на страны Ближнего Востока. Абсолютные числа институт не приводит.
Как отмечают в SIPRI, экспорт американского оружия достиг максимума с конца 1990-х за счет сделок, заключенных при администрации Барака Обамы. "Эти сделки, а также дальнейшие крупные контракты, подписанные в 2017 году (при Дональде Трампе), гарантируют, что США останутся крупнейшим экспортером вооружений в ближайшие годы", - указывают шведские эксперты. Добавим, ранее в этом году сообщалось, что Трамп намерен поддержать национальную оружейную промышленность, обязав дипломатов и атташе более активно продвигать продажи американской военной продукции.
Россия, соответственно, занимает второе место в мире по экспорту оружия. На третьем месте Франция, которая за пять лет на 27% увеличила свой экспорт. Германия - четвертый по величине экспортер. При этом за пять лет ее общие поставки сократилась на 14%, но зато на 109% увеличился экспорт германских вооружений на Ближний Восток.
Китай - пятый по величине мировой экспортер оружия. Его военный экспорт за пять лет увеличился на 38%. Основной получатель китайского оружия - Пакистан. Кроме того, в этот период наблюдался значительный рост экспорта оружия из Китая в Алжир и Бангладеш. Также существенно увеличили свой экспорт Израиль (+55%), Южная Корея (+65%) и Турция (145%).
Ближний Восток является ведущим импортером вооружений: за 10 лет регион, большинство стран которого напрямую участвовали в различных военных конфликтах, увеличил импорт вдвое. При этом США и европейские страны, которые активнее остальных выражают озабоченность ситуацией в регионе и обсуждают ограничение продаж оружия, являются крупнейшими военными экспортерами региона - на него пришлось 32% от общего объема импорта вооружений, указывают в SIPRI. В частности, 98% объема импорта Саудовской Аравии обеспечили США и страны Европы.
Крупнейший в мире импортер основных видов оружия в 2013-2017 годах - Индия, на которую пришлось 12% общемирового объема поставок вооружений (+24% по сравнению с 2008-2012 годами). При этом на долю России пришлось 62% импорта Индии в 2013-2017 годах. Однако импорт вооружений из США вырос на 557%, сделав американцев вторыми по объему поставщиками Индии.
Саудовская Аравия в 2013-2017 годы стала вторым по величине импортером вооружений в мире (+225% по сравнению с 2008-2012 годами). Импорт оружия Египтом - третьим по величине импортером в 2013-2017 годах - вырос на 215%. Объединенные Арабские Эмираты стали четвертыми по величине импорта в указанный период.
В SIPRI также указывают, что в рассматриваемый период сократился на 22% импорт вооружений африканскими государствами. При этом 52% всего африканского импорта в 2013-2017 годах пришлось на Алжир. Импорт оружия Нигерией увеличился на 42%.
Военный импорт пребывающей в тяжелом кризисе Венесуэлы сократился на 40%, а Индонезия наоборот увеличила закупки на 193%. Австралия стала шестым крупнейшим импортером оружия в мире в 2013-2017-х.