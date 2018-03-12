Антикоррупционная комиссия: в Ида-Вирумаа понимание политкультуры другое

«Самым интересным в случае этих встреч и было то, что понимание демократии в этом регионе как-то очень отличается от принятого в остальной Эстонии», - отметил член комиссии Яанус Марранди (СДПЭ).

Члены комиссии привели в пример ситуацию, когда из 31 депутата Нарвского горсобрания шестеро не входят ни в одну из комиссий, хотя закон гарантирует им это. «Однако в Нарве по этому поводу сказали: а что мы можем сделать, если члены горсобрания не проголосовали за их членство в комиссии?» - сказал Марранди.

«Мы же в ответ сказали: как вы можете толковать закон, гласящий, что у всех есть право входить в состав комиссии? Это настолько элементарно. Председатель горсобрания Александр Ефимов спросил - мол, как это вообще касается антикоррупционного закона? Но ведь это первейшее дело, чтобы деятельность самоуправления была прозрачной, чтобы проходила дискуссия, ведь самоуправление принадлежит не коалиции, а всем гражданам, которых на равных представляют все народные депутаты», - сказал Марранди.

Председатель комиссии Андрес Херкель (Свободная партия) сказал «Северному побережью», что своеобразием ида-вируской политики является еще и то, что если в других местах действует элементарное неписаное правило, что работой ревизионной комиссии руководит оппозиция, то в здешнем регионе так не делают.

Член Рийгикогу центристка Аннели Отт, являющаяся также депутатом Выруского собрания, сказала, что оттеснять оппозицию - это все же не партийное правило: «В Выру Центристская партия у власти - и там ни разу даже вопрос такой не вставал, что оппозицию оттесняют».

По словам Херкеля, у него сложилось в Нарве впечатление, что большинство представителей самоуправления в действительности не поддерживают оттеснение оппозиции. «Даже отношение городского секретаря и мэра производило впечатление, будто они хотят сказать: парни, заканчивайте эту ерунду там, в горсобрании», - сказал Херкель, отметив, что только пара человек придерживались другого мнения по вопросу оппозиции, в том числе председатель горсобрания Александр Ефимов.

По словам членов комиссии, на встрече с кохтла-ярвескими властями у них зашла речь также о судебном деле осужденного за коррупцию бывшего мэра Евгения Соловьева, относительно которого в суде подтвердилось причинение городу гигантского ущерба и в отношении которого город не подал требования о деньгах. «Нас заверили, что в течение этого месяца иск против Соловьева будет отправлен в путь», - сказал Херкель.

Он подтвердил, что в Йыхви понимание и ситуация показались не такими, как в Кохтла-Ярве и Нарве. «Если в последних вся власть и должности твердо зацементированы, то в Йыхви, похоже, ситуация накренилась в другую крайность. Линии власти могут измениться в любой момент, что может означать также замену руководителей принадлежащих самоуправлению учреждений», - отметил Херкель.