Греческие страсти: президент выбежал на футбольное поле с пистолетом

25 февраля, перед центральным матчем 23-го тура чемпионата Греции ПАОК – «Олимпиакос», болельщики хозяев устроили грандиозный скандал. За несколько минут до стартового свистка в главного тренера гостей Оскара Гарсия прилетел с трибун стадиона «Тумба» рулон бумаги для кассового аппарата. 27-летний рулонометатель, уже ранее судимый за акты насилия на спортивных мероприятиях, попал испанцу прямо в лицо и разбил губу. Оскара Гарсию отвели в подтрибунное помещение, где, по словам врачей «Олимпиакоса», он чувствовал боль в горле, тошноту и головокружение. Испанца отправили на ночь в охраняемую больницу. Матч был отменён, что вызвало бурю негодования у представителей клуба из Салоников и местных болельщиков. Главный тренер «двуглавых орлов» Разван Луческу (сын Мирчи Луческу) назвал оппонента трусом, а фанаты ПАОК устроили беспорядки в городе и столкновения с полицией. Затем 40 человек захватили студию государственного регионального телеканала ERT 3 и заставили ведущего в течение пяти минут читать их обращение по поводу санкций в отношении чёрно-белых, сообщает championat.com

ПАОК получил очень серьёзное наказание от Федерации футбола Греции. Клуб из Салоников оштрафовали на 30 тысяч евро и обязали сыграть два ближайших домашних матча при пустых трибунах. Но больше всего огорчило «двуглавых орлов», что с них сняли три очка.

ПАОК сейчас имеет реальный шанс в третий раз в истории завоевать золотые медали чемпионата Греции. Ранее он выигрывал чемпионат в 1975 и 1986 годах.

Скандал получил громкое продолжение. Менее чем за сутки до начала матча ПАОК – АЕК апелляционный комитет Федерации футбола Греции вдруг отменил собственное решение о снятие с клуба Саввиди трёх очков. Более того, болельщикам хозяев разрешили посетить игру, тогда как АЕК остался без поддержки. Мотивировали это тем, что встреча с «Олимпиакосом» была не прервана, а отменена, поэтому вычитать очки и закрывать стадион нельзя.

Противники ПАОК возмутились отменой наказания. С их точки зрения, сложившаяся ситуация подрывает доверие к лиге. «Олимпиакос» выступил с мощным заявлением, раскритиковав апелляционный комитет. Руководители действующего чемпиона Греции утверждают, что эта история напоминает о старых временах, когда «страной руководили безмозглые люди, которые принимали решения в личных интересах».

Несмотря на призыв Саввиди не поддаваться эмоциям, матч ПАОК – АЕК снова закончился грандиозным скандалом. Встреча лидеров чемпионата Греции была прервана в концовке при счёте 0:0. Хотя болельщики вели себя до этого вполне адекватно.

На последних минутах «двуглавые орлы» забили гол, который должен был стать победным. Однако судья Георгиос Коминис отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у Маурисио. Хозяева не согласились с решением арбитра и отказались продолжать матч. На поле возникла заварушка с участием игроков обоих клубов. В дело вмешался даже сам Саввиди, спустившийся с трибун. При этом фотографы засняли его с огнестрельным оружием. Якобы Саввиди угрожал одному из руководителей АЕК Василису Димитриадису, произнеся в его адрес фразу: «теперь ты – мертвец». После чего дал команду игрокам уйти в раздевалку.

Матч закончился победой ПАОК – 1:0. Консультации в подтрибунном помещении по поводу этого эпизода и возобновления игры длились два часа. Судья всё-таки принял решение засчитать гол, а АЕК отказался доигрывать из-за опасений по поводу безопасности.