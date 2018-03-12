Путин надоел: Ходорковский досрочно проголосовал на выборах и испортил бюллетень

«Специально съездил на избирательный участок за 700 километров, чтобы начать протестную акцию „Путин надоел“. Присоединяйтесь! Тех, кто думает, что явки не будет, - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса „против“ в Сети с геотегом», - заявил Ходорковский на своей странице в Twitter, сопроводив публикацию фотографией своего бюллетеня.

Тех, кто думает, что явки не будет - огорчу: не придет часть наших сторонников. Путинисты вас не слушают. Важны голоса «против» в сети с геотегом. pic.twitter.com/ozuvRWJol0 — Ходорковский Михаил (@mich261213) March 11, 2018

В одном из следующих твитов экс-глава ЮКОСа отметил, что в это воскресенье на Кубе также стартовали «безальтернативные» выборы в парламент. «Там главная оппозиционная организация Cuba Decide призывает граждан приходить, брать бюллетени, перечеркивать их и вписывать слова Cuba Decide („Куба решает“)», - сказал политик.

Напомним, в конце декабря Ходорковский призвал председателя ЦИК Эллу Памфилову выполнить «свой гражданский и профессиональный долг» и не регистрировать действующего главу государства Владимира Путина кандидатом в президенты страны в связи с нарушением им Конституции России.

Он отметил, что Путин фактически находится у власти уже 17 лет и сейчас к концу подходит четвертый срок его правления. По словам Ходорковского, с 2008-го по 2012 год Путина формально подменял Дмитрий Медведев, «который ни одного дня не был полноценным и самостоятельным руководителем страны».

«Это был лукавый трюк с целью обмана собственного народа и международной общественности. Обе стороны заранее договорились о временной формальной уступке должности президента при сохранении фактических полномочий и разменяли между собой высшие государственные должности. Они никогда этого не скрывали и не стеснялись говорить об этом публично», - подчеркнул Ходорковский.

По его мнению, «эта рокировка была политически безнравственна, юридически противозаконна и является грубейшим злоупотреблением конституционным правом в форме обхода закона».