Волкер винит Москву в том, что Украина стала более националистической и ориентированной на Запад

Как сообщает "Радио "Свобода", Курт Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть на Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает как "нормальную ситуацию". Однако, по словам американского дипломата, "аннексировав Крым", россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем: молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".