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  • Волкер винит Москву в том, что Украина стала более националистической и ориентированной на Запад

Волкер винит Москву в том, что Украина стала более националистической и ориентированной на Запад

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Курт Волкер.

ФОТО: Raigo Pajula

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Москва хотела бы видеть в Киеве пророссийское правительство, однако молодое поколение украинцев для России "утрачено окончательно".

Как сообщает "Радио "Свобода", Курт Волкер на Брюссельском форуме 10 марта заявил, что Россия хотела бы видеть на Украине пророссийское правительство и восстановить то, что она воспринимает как "нормальную ситуацию". Однако, по словам американского дипломата, "аннексировав Крым", россияне совершили обратное и получили более объединенную, более националистическую и ориентированную на Запад и антироссийскую Украину.

По его словам, эта тенденция усугубляется с каждым днем: молодое поколение украинцев для России утрачено окончательно, потому что "они воспринимают ее как агрессора и оккупанта".

"Поэтому если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, то начинать ей следует с вывода своих войск с восточной Украины", - заявил Волкер.

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