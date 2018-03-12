Конец мучениям российского спорта?

Член МОК Ненад Лалович призывает провести переговоры для того, чтобы решить вопрос с восстановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«МОК восстановил статус ОКР, но я считаю, что необходимо продолжить борьбу с допингом и вернуть РУСАДА. Россия смогла выполнить некоторые условия, но не все. Думаю, что только переговоры способны дать необходимый результат. Без РУСАДА не будет эффективной борьбы с допингом, это невозможно. На мой взгляд, IAAF и Россия должны найти способ для того, чтобы восстановить антидопинговую систему в России. Я не слежу за отношениями России и IAAF, но знаю, что они находятся не на должном уровне. Нужно искать решение», — приводит слова Лаловича Inside the Games.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ответило на призыв члена МОК Ненада Лаловича о необходимости переговоров между ВАДА, МОК, IAAF и Россией с целью скорейшего восстановления РУСАДА и ВФЛА.

«ВАДА сообщает, что президент Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли находятся в постоянном контакте с российскими властями, в том числе и с министром спорта, с целью рассмотрения и разрешения вопроса о несоответствии РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Этот вопрос будет отдельно рассмотрен с заинтересованными сторонами во время симпозиума ВАДА в Лозанне 21-23 марта», — говорится в ответе ВАДА.

Также ВАДА напоминает, что РУСАДА не было восстановлено в ноябре 2017 года из-за несоответствия двум важным критериям дорожной карты. При этом ВАДА отмечает значительный прогресс, достигнутый новым руководством РУСАДА.