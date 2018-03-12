В Эстонии создано мобильное приложение для беременных

«Это приложение – подарок всем женщинам Эстонии. Такое приложение необходимо, поскольку многие беременные пользовались приложениями на иностранных языках, но распространенная проблема универсальных приложений в том, что их функциональность часто не соответствует местным реалиям», – прокомментировала руководитель акушерской службы Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы Вивиан Арусаар.

Эстонское приложение Rasedus позволяет следить за тем, как проходит беременность, получать информацию об акушерских исследованиях и подготовке к родам, а также вводить имеющую отношение к беременности информацию о здоровье будущей матери. Приложение содержит полезные калькуляторы и практическую информацию о сроках и о том, что следует сделать будущей матери.

Приложение предлагает полезную информацию – начиная с того, куда женщина может обратиться для приема акушерки, как она может добраться до клиники, какие исследования она должна будет пройти, и заканчивая тем, как развивается и растет малыш, какие изменения происходят в организме будущей матери и на какие симптомы ей следует обращать внимание.

«Главной целевой аудиторией нового приложения являются беременные женщины, но оно также пригодится женщинам, которые только планируют беременность. Несмотря на то, что интернет является кладезем информации, самостоятельно найти ответы на возникающие вопросы бывает непросто. В разработке приложения приняли участие ведущие специалисты нашей больницы – именно они помогли составить перечень рекомендаций и советов», – добавила Вивиан Арусаар.

Заведующая акушерской службой консультации для будущих матерей Восточно-Таллиннской центральной больницы Силья Стаальфельдт-Рахумяги отметила, что приложение позволит пациенткам получить необходимую информацию и ответы на распространенные вопросы, для чего на приеме не всегда остается время. «Мы надеемся, что разработанное приложение также поможет беременным женщинам внимательнее следить за своим здоровьем в этот период», – добавила Стаальфельдт-Рахумяги.