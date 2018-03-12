Суд рассмотрит жалобу BLRT Grupp на магистерскую работу Анастасии Коваленко

«Я по-прежнему считаю, что приведенные мною утверждения не содержали ложной информации, – заявила Коваленко, отец которой Валерий Коваленко является миноритарным акционером BLRT Grupр. - Этим иском BLRT пытается оказать давление на меня и мои заявления, касающиеся недостаточной защиты прав миноритарных акционеров в Эстонии. Тот факт, что BLRT использует деньги компании, чтобы нанять дорогих адвокатов из бюро Raidla для чтения моей магистерской работы и подачи иска, показывает, что речь идет о чувствительной и нежелательной для концерна теме. Иск призван причинить мне как более слабой стороне дополнительные неудобства и заставить меня нести расходы, делается это для подавления любых попыток защитить миноритарных инвесторов в Эстонии. Цель иска не является правомерной, поскольку противоречит требованию добросовестной реализации процессуальных прав», – отметила Коваленко.

По словам представителя Коваленко присяжного адвоката бюро NOVE Урмаса Воленса, это первый в Эстонии судебный процесс по рассмотрению требования опровержения приведенных в магистерской работе утверждений. Адвокат выразил сомнение, может ли магистерская работа как научный труд быть объектом судебного контроля. «Магистерская работа защищена конституционным принципом академической свободы», – пояснил он.

«Эта свобода должна гарантировать, что исследователь в своей работе руководствуется научной методикой, а не политическим, общественным, экономическим и иным внешним давлением. При этом академическая свобода также защищает публикацию, распространение и сохранение результатов исследований. Оценку работе может дать университет в ходе академического процесса, и суд или же другие государственные учреждения не имеют права на дополнительную проверку научной работы», – отметил адвокат.

«Мы также считаем, что иск BLRT обращен не к тому лицу, – продолжил Воленс. – Чтобы было юридически возможно удовлетворить требование об опровержении утверждений, концерн BLRT должен был привлечь к процессу Тартуский университет и Äripäev, поскольку непосредственно именно они опубликовали беспокоящие BLRT данные. Требования, выдвинутые только к Коваленко, не могут быть выполнены, поскольку у моего клиента нет юридически обеспеченной возможности добиться опубликования соответствующей информации в цифровом архиве Тартуского университета или в Äripäev, даже если судебное решение и обяжет ее сделать это. Для обеспечения публикации информации к процессу необходимо привлечь Тартуский университет и Äripäev, в противном случае иск должен быть отклонен».

По словам Коваленко, у суда есть дискреционное право решить, может ли процесс в его нынешнем виде вообще быть продолжен.