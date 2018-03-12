Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Жирону за 80 евро!
12 марта 2018 г., 10:37
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 454 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная с 80 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сулавеси начиная с 576 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Кабо-Верде начиная с 210 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тайвань начиная с 419 евро
Туда-обратно из Амстердама на Гавайи начиная с 427 евро
Туда-обратно из Милана в Рио-де-Жанейро начиная с 290 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Колумбию начиная с 595 евро