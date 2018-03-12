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Паром Kihnu Virve зацепил морское дно На месте работают водолазы

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Паром Kihnu Virve. Иллюстративное фото.

ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees/

Сегодня утром жителям Кихну из-за экстренных обстоятельств пришлось добираться на материк на самолете: рейсы парома Kihnu Virve были отменены из-за повреждений судна, возникших вчера при его выходе из порта Муналайд.

Руководитель AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасмаа уточнил, что паром зацепил морское дно при выходе из фарватера порта Муналайд. Сегодня судно осмотрят водолазы, после чего выяснится, нужен ли замещающий паром, пишет Pärnu Postimees.

По словам старшего логиста Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху, сегодня сообщение между островом и материком будет осуществляться с помощью самолета, обслуживающего линию Пярну-Рухну. Из города к аэропорту людей доставит такси.

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