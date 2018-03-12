Руководитель AS Kihnu Veeteed Андрес Лаасмаа уточнил, что паром зацепил морское дно при выходе из фарватера порта Муналайд. Сегодня судно осмотрят водолазы, после чего выяснится, нужен ли замещающий паром, пишет Pärnu Postimees .

По словам старшего логиста Центра общественного транспорта Пярнумаа Аво Раху, сегодня сообщение между островом и материком будет осуществляться с помощью самолета, обслуживающего линию Пярну-Рухну. Из города к аэропорту людей доставит такси.