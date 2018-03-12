Туманное будущее Ласнамяэского рынка: районная управа проведет опрос

По оценке районной управы, в нынешнем виде рынок не оправдывает ожиданий местных жителей. По словам старейшины района Марии Юферевоей, расположенной на улице Пунане Ласнамяэский рынок большую часть времени пустует. «Мы хотим получить отзывы от жителей района, чтобы выяснить, насколько необходим рынок в условиях, когда повсеместно появляются новые торговые центры», - пояснила Юферева.

О потребности в рынке можно судить по тому, что у торговых центров периодически проходят ярмарки, либо открываются временные мини-рынки. «Пустующий рынок не говорит о том, что жители Ласнамяэ не любят ходить на рынок. С помощью опроса мы постараемся выяснить, кроется ли причина непопулярности не в неудобном месторасположении, ассортименте товаров, высоких ценах или чем-то ином», - сказала Юферева.