Олимпийская победа: для концерна Eesti Meedia ОИ-2018 стали прибыльными

В общей сложности 800 000 человек смотрели олимпийские трансляции и специальные тематические передачи на Kanal 2 и Kanal 11. В среднем каждый зритель посмотрел чуть менее 10 часов олимпийских трансляций, общий объем которых составил 421 час.

Олимпиада в Корее привлекла к телевизорам и экранам компьютеров, а Игры в Корее транслировались и на порталах Eesti Meedia, где собрали большую аудиторию, чем Олимпиада в Рио.

Так, церемонию открытия Игр в Корее смотрели 110 000 человек, а аналогичное мероприятие в Рио на канале TV3 - только 24 000 человек. Во время ОИ-2018 Kanal 2 был самым популярным телевизионным каналом Эстонии, на 21 процент опережая TV3. Общая доля составила Kanal 2 11,7 процента, против 9,7 процентов аудитории TV3.

По сравнению с январем 2018 года аудитория Kanal 2 возросла на 59 процентов, а телеканала Kanal 11 на 47 процентов.

Трансляции Eesti Meedia в интернете посмотрели около 150 000 человек, статьи и тематические материалы на интернет-порталах postimees.ee, rus.postimees.ee, прочитали всего 5 544 630 раз с более чем 630 000 устройств. С мобильных устройств и планшетов посмотрели Олимпиаду 51 000 человек.

Самой популярной трансляцией Олимпиады оказался старт Саскии Алусалу: за забегом конькобежки наблюдало более 130 000 человек, то есть 10 процентов от общей аудитории.