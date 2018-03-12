Фонд интеграции выделил обществам культуры национальных меньшинств внушительную сумму

Из проектов, представленных национально-культурными объединениями, были выбраны 16, в поддержку которых было выделено в общей сложности 80860 евро.

По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, Эстония придает большое значение поддержке обществ национальных культур с начала 90-х годов. «Субсидии на деятельность помогают национальным меньшинствам развивать свою культуру, поддерживать идентичность и обогащать наш культурный ландшафт. Мы хотим, чтобы жители Эстонии чувствовали, что в нашей стране есть место для различных культур», – сказала Пиргоп.

На конкурс проектов культурных объединений национальных меньшинств поступило всего 82 заявки. Среди 16 отобранных проектов есть уже известные фестивали, такие как «Мультикультурный Пярну», проводящийся в Йыхви XV фестиваль культур национальных меньшинств «Творческий котел национальных культур», весенний фестиваль восточных народов Новруз Байрам в Таллинне, международный фестиваль украинской культуры для детей и молодежи «Квиты Украины», международный фестиваль православной духовной музыки в Муствеэ.

Кроме фестивалей субсидии получат также и другие мероприятия, например, организованная Объединением народов Эстонии «Этноярмарка» с разнообразной культурной программой, также выставка и просветительская программа фонда «Эстонский музей под открытым небом» «Кто мы? Рассказы в портретах о проживающих в Эстонии народах», а также дни культуры Латвии в Эстонии в ознаменование столетнего юбилея Латвии.