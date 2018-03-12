Фонд интеграции выделил обществам культуры национальных меньшинств внушительную сумму

По итогам двух проведенных Фондом интеграции конкурсов в поддержку деятельности и мероприятий обществ культуры национальных меньшинств на деятельность на период с 2018 по 2020 годы субсидии выделены 258 обществам культуры национальных меньшинств на общую сумму 433 260 евро, 18 обществам средства выделены через зонтичную организацию.
Из проектов, представленных национально-культурными объединениями, были выбраны 16, в поддержку которых было выделено в общей сложности 80860 евро.
По словам руководителя сферы партнерских отношений Фонда интеграции Кристины Пиргоп, Эстония придает большое значение поддержке обществ национальных культур с начала 90-х годов. «Субсидии на деятельность помогают национальным меньшинствам развивать свою культуру, поддерживать идентичность и обогащать наш культурный ландшафт. Мы хотим, чтобы жители Эстонии чувствовали, что в нашей стране есть место для различных культур», – сказала Пиргоп.
На конкурс проектов культурных объединений национальных меньшинств поступило всего 82 заявки. Среди 16 отобранных проектов есть уже известные фестивали, такие как «Мультикультурный Пярну», проводящийся в Йыхви XV фестиваль культур национальных меньшинств «Творческий котел национальных культур», весенний фестиваль восточных народов Новруз Байрам в Таллинне, международный фестиваль украинской культуры для детей и молодежи «Квиты Украины», международный фестиваль православной духовной музыки в Муствеэ.
Кроме фестивалей субсидии получат также и другие мероприятия, например, организованная Объединением народов Эстонии «Этноярмарка» с разнообразной культурной программой, также выставка и просветительская программа фонда «Эстонский музей под открытым небом» «Кто мы? Рассказы в портретах о проживающих в Эстонии народах», а также дни культуры Латвии в Эстонии в ознаменование столетнего юбилея Латвии.
При выделении субсидий на деятельность зонтичным организациям культурных обществ национальных меньшинств исходят из трехлетнего периода, чтобы организации могли планировать свое развитие и будущее на продолжительный срок. Субсидии на деятельность финансируются Министерством культуры. В предыдущий трехлетний период были поддержаны 16 зонтичных организаций культурных обществ национальных меньшинств и их члены (231 культурное общество национальных меньшинств).