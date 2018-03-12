Новая фирма оказалась одним из главных должников по налогам в Эстонии
12 марта 2018 г., 11:03
Äripäev опубликовал список эстонских предприятий с налоговыми долгами по состоянию на март. В первую десятку вошла новая фирма.
В первой десятке последнего рейтинга предприятий по налоговым задолженностям оказалась новая фирма – транспортное предприятие AS Malmik Logistika (бывшее AS Applaford ES), член правления которого Райво Нирк. Налоговая задолженность Malmik Logistika - 2 595 878 евро.
Нирк входит в правления нескольких предприятий. Также у него есть фирма с похожим названием Applaford ES Transport & Logistics OÜ, налоговая задолженность которой по состоянию на 9 марта была 805 545 евро.
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