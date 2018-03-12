The Times: Тереза Мэй готова обвинить Россию в отравлении двойного агента Скрипаля

По данным издания, соответствующее заявление может быть сделано в понедельник, 12 марта, после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут оглашены последние данные расследования. По информации источника газеты в правительстве, спецслужбы готовы представить доказательства, что за акцией стоит Москва.

По словам источника, ответственные за отравление Скрипаля будут названы в течение ближайших 48 часов. Меры воздействия будут жесткими. Среди них предполагаются: немедленная высылка высокопоставленных российских дипломатов и аннулирование британских виз для олигархов, связанных с Кремлем; внесение на рассмотрение парламента «списка Магнитского»; бойкот ЧМ-2018; согласование совместного заявления с осуждением действий Москвы с союзниками, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Председатель британского парламентского комитета по иностранным делам Том Тугендхат заявил в понедельник, что, по всей видимости, отравление Скрипаля было организовано российскими властями, сообщает агентство Reuters. По его словам, парламентарии ожидают, что Тереза Мэй в ближайшие часы сделает заявление об этом. Как признался Тугендхат в интервью BBC Radio, он удивится, если глава правительства не укажет на Кремль при определении виновных в преступлении.

Ранее о том, что Лондон готовит свой «список Магнитского», сообщили британские СМИ. The Telegraph писала, что принципиальное решение согласовали глава МИД Борис Джонсон и министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. По данным издания, готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов людей, оказавшихся в санкционном списке. В список включат 49 человек, говорилось в статье.

The Times ранее сообщала, что Великобритания не исключает возможность полного бойкота чемпионата мира по футболу, который состоится в России летом этого года, если выяснится, что за отравлением Скрипаля и его дочери стоит Москва. Под вопросом как приезд на соревнования британских чиновников и дипломатов, так и участие в нем самих футболистов, отмечалось в материале.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. По данным полиции, их отравили неизвестным веществом. СМИ писали, что речь идет о нервно-паралитическом яде. Признаки отравления были обнаружены еще у 21 человека.

СМИ сразу же сообщили, что за отравлением может стоять Россия, которая хотела отомстить Скрипалю. Однако рассматривается и версия провокации с целью «пошатнуть режим Владимира Путина» в преддверии президентских выборов в РФ.