Немецкие фермеры заявили о потере российского рынка

Немецкий крестьянский союз выступил за постепенную отмену взаимных экономических санкций Евросоюза и России. "Мы сильно пострадали от эмбарго", - заявил в понедельник, 12 марта, dpa председатель союза Йоахим Руквид. По его словам, РФ была для немецкого аграрного сектора важным рынком с торговым оборотом в 1,6 миллиарда евро в год, сообщает DW.com.
Российские ограничительные меры оказали крайне негативное влияние на немецкие аграрные предприятия, в частности, привели к обвалу цен на яблоки и свинину, отметил далее Руквид. По его словам, немецкие фермеры уже потеряли российский рынок. "Пройдут годы, прежде чем его удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции", - добавил он.
Фермеры призывают снять санкции
"Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией интенсивные переговоры с целью отмены взаимных санкций, и мы по-прежнему призываем к этому политиков", - подчеркнул глава Немецкого крестьянского союза.
В 2014 году после аннексии Крыма Россией Европейский союз ввел экономические санкции в отношении РФ и затем неоднократно их продлевал. В ответ Москва запретила импорт продуктов питания из европейских стран.