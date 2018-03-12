Немецкие фермеры заявили о потере российского рынка

Российские ограничительные меры оказали крайне негативное влияние на немецкие аграрные предприятия, в частности, привели к обвалу цен на яблоки и свинину, отметил далее Руквид. По его словам, немецкие фермеры уже потеряли российский рынок. "Пройдут годы, прежде чем его удастся вернуть, может быть, даже десятилетие. Россия уже существенно увеличила собственное производство свинины и молочной продукции", - добавил он.

Фермеры призывают снять санкции

"Мы были одними из первых, кто потребовал вести с Россией интенсивные переговоры с целью отмены взаимных санкций, и мы по-прежнему призываем к этому политиков", - подчеркнул глава Немецкого крестьянского союза.