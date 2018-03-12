Полезно знать: от чего зависит цена билетов на междугородние автобусы и как пассажир может сэкономить?

Стоимость билета зависит от времени отправления автобуса и спроса. "Приведу очень простой пример: при покупке билета на самолет мы привыкли, что цены изменяются при приближении рейса, поскольку свободных мест становится меньше и, чем раньше купить билет, тем он выгоднее. Мы используем в своих автобусах знакомую по авиарейсам систему ценообразования”, - пояснил коммерческий руководитель Lux Express Мярт Сибрик.

Если вы хотите приобрести билет по наиболее выгодной цене, стоит следовать простому правилу: когда вы планируете поездку на автобусе покупайте билет как можно раньше. Также стоит помнить о том, что выгодных билетов больше всего на менее востребованных отправлениях. "Как правило, самый высокий спрос в пятницу вечером и в воскресенье, а в середине недели рейсы обычно не столь востребованы. Если на желаемое отправление большинство мест распродано и в связи с этим билет дорогой, стоит рассмотреть и другие отправления того же дня, где цена может быть ниже”, - советует Сибрик. Билеты по наименьшей стоимости можно купить на сайте самой автобусной компании, даже при покупке через сайт Tpilet стоимость, как правило, выше.

Также стоит отметить, что динамичное ценообразование не действует в случае, если пассажир покупает билет у водителя. “При покупке билета у водителя придется заплатить полную стоимость, поэтому не стоит откладывать приобретение билета на последний момент”, - поясняет Сибрик. При покупке билета в предварительной продаже пассажир также может быть уверен в том, что место в автобусе для него забронировано, чего нельзя гарантировать непосредственно перед отправлением - иногда все билеты распроданы заранее и запоздавшим с покупкой приходится ждать следующего автобуса.

Приобретая билет на поездку с промежуточной остановки необходимо учитывать, что цена в этом случае формируется по другому принципу и иногда билет может быть дороже, чем при поездке из начального пункта маршрута. “Как экспресс-перевозчик, мы хотим предложить наиболее выгодную стоимость тем, кто едет от начала и до конца. Мы не ставим цели быть лидером в цене при поездках между промежуточными остановками”, - признал Сибрик.

Поскольку билет с промежуточной остановки иногда стоит дороже, некоторые пассажиры полагают, что разумнее приобрести билет на всю длину маршрута. Однако это не гарантирует наличие места в автобусе. “Мы не рекомендуем покупать билет на весь маршрут, если вы планируете сесть на автобус на промежуточной остановке”, - говорит Сибрик. Если билет куплен, водитель об этом уведомлен, а если пассажир не является к отправлению, то его место может быть предложено другому человеку. Порядок продажи билетов также оговаривает, что если пассажир не прибыл в место посадки, отмеченное в билете, то билет становится недействительным. “Иногда складываются и такие ситуации, что люди видят в автобусе свободные места, но водитель не продает им билеты - эти места забронированы для пассажиров, которые сядут в автобус на промежуточных остановках”, - поясняет Сибрик.