Apple исправит один из главных недостатков последних MacBook

В большинстве случаев залипание клавиш в последних моделях MacBook и MacBook Pro происходит из-за попадания в механизм крошек или пыли. На официальном сайте Apple в таких случаях рекомендуется продувать клавиши с помощью баллона со сжатым воздухом, пишет 4pda.ru.

Новый патент, судя по всему, описывает третье поколение механизма «бабочка». В нем представлено более десятка разных вариантов решения проблемы с помощью конструкций клавиш.

В некоторых вариантах Apple предлагает использовать заслонки и уплотнители, препятствующие попаданию под клавиши пыли, мусора и даже жидкости.

Также в патенте описывается использование специальной мембраны, с помощью которой при каждом нажатии клавиши из-под нее будет выдуваться пыль.