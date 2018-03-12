Apple исправит один из главных недостатков последних MacBook

Судя по новому патенту Apple, компания намерена исправить одно из главных технических упущений MacBook последних трех лет. Речь идет о клавиатуре с механизмом «бабочка». Владельцы ноутбуков с такой клавиатурой часто сталкиваются с тем, что клавиши залипают и перестают функционировать. Новая разработка компании должна решить эту проблему.
В большинстве случаев залипание клавиш в последних моделях MacBook и MacBook Pro происходит из-за попадания в механизм крошек или пыли. На официальном сайте Apple в таких случаях рекомендуется продувать клавиши с помощью баллона со сжатым воздухом, пишет 4pda.ru.
Новый патент, судя по всему, описывает третье поколение механизма «бабочка». В нем представлено более десятка разных вариантов решения проблемы с помощью конструкций клавиш.
В некоторых вариантах Apple предлагает использовать заслонки и уплотнители, препятствующие попаданию под клавиши пыли, мусора и даже жидкости.
Также в патенте описывается использование специальной мембраны, с помощью которой при каждом нажатии клавиши из-под нее будет выдуваться пыль.
Вероятно, новый механизм клавиш будет использован в ноутбуках, которые Apple выпустит позже в этом году.