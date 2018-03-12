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Apple исправит один из главных недостатков последних MacBook

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ФОТО: Eric Risberg/AP

Судя по новому патенту Apple, компания намерена исправить одно из главных технических упущений MacBook последних трех лет. Речь идет о клавиатуре с механизмом «бабочка». Владельцы ноутбуков с такой клавиатурой часто сталкиваются с тем, что клавиши залипают и перестают функционировать. Новая разработка компании должна решить эту проблему.

В большинстве случаев залипание клавиш в последних моделях MacBook и MacBook Pro происходит из-за попадания в механизм крошек или пыли. На официальном сайте Apple в таких случаях рекомендуется продувать клавиши с помощью баллона со сжатым воздухом, пишет 4pda.ru.

Apple MacBook

Новый патент, судя по всему, описывает третье поколение механизма «бабочка». В нем представлено более десятка разных вариантов решения проблемы с помощью конструкций клавиш.

Apple MacBook

В некоторых вариантах Apple предлагает использовать заслонки и уплотнители, препятствующие попаданию под клавиши пыли, мусора и даже жидкости.

Apple MacBook

Также в патенте описывается использование специальной мембраны, с помощью которой при каждом нажатии клавиши из-под нее будет выдуваться пыль.

Apple MacBook

Вероятно, новый механизм клавиш будет использован в ноутбуках, которые Apple выпустит позже в этом году.

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