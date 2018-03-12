Агрессивный клиент ударил таксиста, а от пьяной женщины досталось полицейскому
12 марта 2018 г., 11:46
В воскресенье, 11 марта, в квартире, расположенной на улице Васара в Тарту, пьяная 42-летняя женщина ударила исполнявшего служебные обязанности полицейского. Полицейский не пострадал и продолжил службу. Находившегося в той же квартире пьяного сожителя доставили в вытрезвитель.
Кроме того, в тот же день сообщили, что в деревне Ворбусе между водителем такси и клиентом случилась перебранка. Разгневанный клиент ударил 65-летнего таксиста и не заплатил за поездку. Детали произошедшего будут установлены в ходе расследования, передает Tartu Postimees.
Также в воскресенье утром деревне Лапетукме в волости Эльва в ходе ссоры ударили 49-летнего мужчину. Медики доставили его в травмопункт для оказания первой помощи.