Агрессивный клиент ударил таксиста, а от пьяной женщины досталось полицейскому

Кроме того, в тот же день сообщили, что в деревне Ворбусе между водителем такси и клиентом случилась перебранка. Разгневанный клиент ударил 65-летнего таксиста и не заплатил за поездку. Детали произошедшего будут установлены в ходе расследования, передает Tartu Postimees.