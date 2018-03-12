Женщина обвиняет дом по уходу в том, что ее психически больного мужа отправляют домой

Татьяна (62) прожила с мужем 43 года. Три года назад у него диагностировали психические отклонения, и он стал наблюдаться у психиатра. Она работает, и чтобы супруг не оставался без присмотра, пристроила его в дом по уходу. Но так как муж, как она говорит, буйный, то оттуда через три дня позвонили и попросили забрать. Она пристроила его в другое заведение – ситуация повторилась. Как и в третьем.

«Он кочует по разным домам по уходу, все от него через некоторое время отказываются, и вот теперь опять! – возмущается Татьяна. – Я на работе до пяти, присмотреть за ним больше некому, и тут мне звонят и говорят: дома вы или нет, но лучше бы вы были дома, потому что мы вам его скоро привезем. И что мне делать?»

В доме по уходу, где находится ее муж, пояснили, что не справляются, и предложили Татьяне перевезти его на время домой.

«Он кричит ночами и бросается стульями. Все бабушки на этаже от этого страдают, дрожат, боятся и не могут ночью заснуть. Да и персоналу трудно с ним справиться – у нас ночью всего одна девочка. Одна после такой вот буйной ночи, которую устроил нам этот пациент, уже написала заявление об уходе. Персонал увольняется, потому что не хочет в таких условиях работать и не может с ним справиться, – поясняет руководитель дома по уходу «Рудольф» Ирина Горбенкова.

Она добавляет, что и в дневное время пациент очень агрессивный и нападает на персонал. Лекарства, которые выписал врач, ситуацию не улучшают. Помогает только укол, который делает скорая. Но он действует только два часа, и по прошествии этого времени вновь начинается ужас.

«Чтобы сделать ему укол, приходится вызывать полицию, потому что наш персонал и сотрудники скорой не могут его удержать, – говорит директор. – Это бывший спортсмен, он очень сильный, даже на старости лет и в таком состоянии здоровья, в каком он к нам поступил. У него хорошо поставленный удар. Представляете, какой он в психозе? И, увы, наши девочки уже ощутили это на себе».

Ирина говорит, что к пациенту долго искали подход, но в ответ на ласку слышали такую брань, какую никогда не слышали прежде. И еле уворачивались от летящей в них мебели.

Точки над «i» расставил главврач Ахтмеской больницы, доктор Белоцерковский. Он объяснил, почему мужчина так себя ведет.

Оказалось, когда его положили в больницу, у него внезапно возникли симптомы другого тяжелого заболевания – на последней, уже неоперабельной стадии.

«Он не нуждается в том, чтобы его клали в психиатрическое отделение, – заверяет главврач. – Если выписанные ему лекарства не помогают, психиатра можно вызвать на дом или в дом по уходу, он придет и откорректирует терапию. С онкологическими больными очень сложно, но многое решается при помощи хорошо подобранных лекарств».

После того, как Белоцерковский и Ирина Горбенкова пообщались между собой, выяснилось, что руководство дома по уходу не знало о тяжелом диагнозе пациента.

«Это многое объясняет, – говорит Ирина. – Человек кричит… от боли. А жена о диагнозе не сказала. И не сказала, что ему нужны соответствующие лекарства».

Через пару дней, когда «МК-Эстония» вновь связалась с руководством дома по уходу, выяснилось, что пациент еще у них, но к нему теперь ищут другой подход.