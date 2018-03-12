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  • Спасатели помогли застрявшему в ветвях дерева ребенку

Спасатели помогли застрявшему в ветвях дерева ребенку

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Иллюстративное фото.

ФОТО: Lõuna prefektuur

В минувшую пятницу спасатели в Тарту высвободили застрявшего в ветвях дерева ребенка.

В пятницу в 16.49 спасателям поступило сообщение, что на улице Ляэне на дерево забрался десятилетний мальчик и не может спуститься вниз, поскольку застрял ногой в разветвлении.

Как сообщил пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, спасатели использовали гидравлическое оснащение, чтобы растянуть ветки и высвободить ногу мальчика. Серьезных травм ребенок не получил.

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