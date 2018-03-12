Предполагаемый лидер эстонской преступной группировки предложил за свободу залог до 200 000 евро

Таллиннский окружной суд в понедельник рассматривает за закрытом заседании возможность освобождения 59-летнего предпринимателя Хуберта Хирва, который был задержан в середине февраля по подозрению в управлении преступной группировкой, под залог до 200 000 евро, пишет ERR.
Решение будет принято после полудня.
В середине февраля были арестованы Хирв, его бизнес-партнер Павел Гаммер (54), а также известный в криминальном мире Эстонии Ахмед Оздоев (48) и еще четыре человека.
Среди задержанных также известный присяжный адвокат Виктор Сяргава (35), бывший сотрудник Центральной криминальной полиции, более десяти лет проработавший в бюро данных об отмывании денег Айвар Орукас (44) и бывший сотрудник КаПо Вильяр Субка (49).
Всех задержанных подозревают в экономических преступлениях и преступлениях против собственности.