Предполагаемый лидер эстонской преступной группировки предложил за свободу залог до 200 000 евро

Решение будет принято после полудня.

В середине февраля были арестованы Хирв, его бизнес-партнер Павел Гаммер (54), а также известный в криминальном мире Эстонии Ахмед Оздоев (48) и еще четыре человека.

Среди задержанных также известный присяжный адвокат Виктор Сяргава (35), бывший сотрудник Центральной криминальной полиции, более десяти лет проработавший в бюро данных об отмывании денег Айвар Орукас (44) и бывший сотрудник КаПо Вильяр Субка (49).