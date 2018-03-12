Ученые: средства против аллергии обладают неожиданным побочным эффектом

Как передает РИА "Новости", антигистаминные препараты снижают уровень фертильности у мужчин. Это показали исследования Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе. Специалисты провели анализ научных работ за последние 40 лет, связанных с антигистаминными средствами.
Оказалось, блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе производит отрицательный эффект на выработку тестостерона. Также возможно изменение формы сперматозоидов, падение их активности и уменьшение их количества в эякуляте. За счет чего производится негативный эффект, ученые пока сказать не могут, пишет meddaily.ru.
Плохо влияют и препараты против изжоги. У мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, принимавших в течение более шести месяцев такие лекарства, как Прилосек и Превацид, качество спермы было снижено в три раза чаще по сравнению с участниками, не использовавшими такие таблетки. Это установили ученые из Университета Эразма.
Вышеупомянутые препараты относятся к классу ингибиторов протонного насоса. Они уменьшают концентрацию кислоты в желудке. Предыдущие исследования показали, что ингибиторы протонного насоса увеличивают риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они опасны для почек.
Исследование показало, что у представителей сильного пола, принимавших лекарства от изжоги больше 6 месяцев, было очень мало сперматозоидов. Кроме того, у них оказалось мало подвижных сперматозоидов, способных оплодотворить яйцеклетку. Ученые предполагают: вероятно, препараты вызывают дефицит витамина B, необходимого для образования нормальной спермы.