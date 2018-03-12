Ученые: средства против аллергии обладают неожиданным побочным эффектом

Оказалось, блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе производит отрицательный эффект на выработку тестостерона. Также возможно изменение формы сперматозоидов, падение их активности и уменьшение их количества в эякуляте. За счет чего производится негативный эффект, ученые пока сказать не могут, пишет meddaily.ru.

Плохо влияют и препараты против изжоги. У мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, принимавших в течение более шести месяцев такие лекарства, как Прилосек и Превацид, качество спермы было снижено в три раза чаще по сравнению с участниками, не использовавшими такие таблетки. Это установили ученые из Университета Эразма.

Вышеупомянутые препараты относятся к классу ингибиторов протонного насоса. Они уменьшают концентрацию кислоты в желудке. Предыдущие исследования показали, что ингибиторы протонного насоса увеличивают риск сердечных приступов и инсультов. Кроме того, они опасны для почек.