В Нарве появится группа быстрого реагирования

По словам руководителя патрульной службы Александра Урба, группа быстрого реагирования призвана помочь с тяжелыми случаями нарушения общественного порядка, которые могут произойти в Нарве, передает «Виру Проспект».

«На данный момент особенно серьезных случаев нарушения правопорядка, к счастью, не наблюдается, но Нарвское отделение полиции планирует тесное сотрудничество с этой группой – и совместное патрулирование, и совместные выезды по вызовам, например, в случаях семейных скандалов или агрессивного поведения в барах», - рассказал он журналистам.