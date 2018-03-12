В Нарве появится группа быстрого реагирования

Как прозвучало на недавней встрече в Нарве журналистов с руководством Идаской префектуры и Нарвского отделения полиции, с этого года на территории Идаской префектуры начнет действовать группа быстрого реагирования, которая будет базироваться в Нарве.
По словам руководителя патрульной службы Александра Урба, группа быстрого реагирования призвана помочь с тяжелыми случаями нарушения общественного порядка, которые могут произойти в Нарве, передает «Виру Проспект».
«На данный момент особенно серьезных случаев нарушения правопорядка, к счастью, не наблюдается, но Нарвское отделение полиции планирует тесное сотрудничество с этой группой – и совместное патрулирование, и совместные выезды по вызовам, например, в случаях семейных скандалов или агрессивного поведения в барах», - рассказал он журналистам.
Группа быстрого реагирования будет работать не только в Нарве, но и по всей территории Идаской префектуры, то есть и в Раквере, и в Йыхви. Планируется, что численность подразделения в Нарве составит 25 человек.