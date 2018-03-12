ЕС продлил санкции против РФ за нарушение суверенитета Украины

Совет Европейского Союза продлил санкции "за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины" до 15 сентября 2018 года, пишет DW.com.
В санкционном списке находятся 150 человек и 38 компаний. Меры, введенные ЕС в ответ на российскую аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, включают заморозку экономических активов и ограничения на въезд в ЕС.
Среди находящихся под санкциями лиц, в частности, присутствуют глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, депутаты Госдумы, представители незаконных властей Крыма и самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". В списке компаний - концерн "Алмаз-Антей", Российский национальный коммерческий банк, государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт" и вооруженные подразделения самопровозглашенных "республик" в Донбассе.
Другие меры, введенные ЕС в ответ на украинский кризис, включают санкции в отношении отдельных секторов российской экономики, действующие до 31 июля 2018 года, и ограничения в ответ на аннексию Крыма, действующие на территории Крыма до 23 июня 2018 года.