ЕС продлил санкции против РФ за нарушение суверенитета Украины

В санкционном списке находятся 150 человек и 38 компаний. Меры, введенные ЕС в ответ на российскую аннексию Крыма и агрессию на востоке Украины, включают заморозку экономических активов и ограничения на въезд в ЕС.

Среди находящихся под санкциями лиц, в частности, присутствуют глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, депутаты Госдумы, представители незаконных властей Крыма и самопровозглашенных "ДНР/ЛНР". В списке компаний - концерн "Алмаз-Антей", Российский национальный коммерческий банк, государственное предприятие "Севастопольский морской торговый порт" и вооруженные подразделения самопровозглашенных "республик" в Донбассе.