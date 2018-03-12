Эйки Нестор: «Северный поток-2» опасен

В понедельник, 12 марта, спикер Рийгикогу Эйки Нестор разделил мнение коллег из парламентов Латвии, Литы и Польши о том, что проект магистрального газопровода из России в Германию «Северный поток-2» является инструментом российской политики.
«Эстония рассматривает „Северный поток-2“ как политический проект», - сказал решивший присоединиться к заявлению коллег Нестор, которого цитирует Rus.ERR.
Накануне спикеры парламентов трех стран - Латвии, Литвы и Польши - направили обращение своим коллегам из других европейских стран, в котором заявили, что вторая ветка газопровода проекта «Северный поток» является инструментом российской политики, цель которого - увеличить энергетическую зависимость Европы от России.
По данным литовских СМИ, подпись под обращением намерен поставить председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.